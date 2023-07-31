أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أبرز الخدمات المقدمة في مراكز عناية المخصصة للعناية بضيوف الرحمن.

4 خدمات

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر: إن تلك الخدمات المقدمة في مراكز عناية بلغات متنوعة على مدار اليوم تشمل: الإرشاد والتوجيه، وخدمات نسك، وتلقي الشكاوى والبلاغات، وتلقي بلاغات التائهين والمفقودين.

مراكز عناية

وتنتشر فروع مراكز عناية، في جدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومكة المكرمة بكل من المسفلة، الحجون، الحمراء – قطاع الأعمال، وبالمدينة المنورة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والبقيع.

وتقدم مراكز عناية التي تعد إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة، جهودًا مكثفة في مساعدة المفقودين واستقبال البلاغات والشكاوى من الحجاج وضيوف الرحمن والإجابة عن استفساراتهم بـ11 لغة، فضلًا عن لغة الإشارة.