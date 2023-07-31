Icon

الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول Icon سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال Icon أعلى حرارة في السنة مع طالعي المرزم والكليبين Icon بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الصفاقسي Icon روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو Icon إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن Icon نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خدمات على مدار اليوم بـ11 لغة مختلفة

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أبرز الخدمات المقدمة في مراكز عناية المخصصة للعناية بضيوف الرحمن.

4 خدمات

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر: إن تلك الخدمات المقدمة في مراكز عناية بلغات متنوعة على مدار اليوم تشمل: الإرشاد والتوجيه، وخدمات نسك، وتلقي الشكاوى والبلاغات، وتلقي بلاغات التائهين والمفقودين.

قد يهمّك أيضاً
انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق

انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق

تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا!

تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا!

مراكز عناية

وتنتشر فروع مراكز عناية، في جدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومكة المكرمة بكل من المسفلة، الحجون، الحمراء – قطاع الأعمال، وبالمدينة المنورة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والبقيع.

وتقدم مراكز عناية التي تعد إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة، جهودًا مكثفة في مساعدة المفقودين واستقبال البلاغات والشكاوى من الحجاج وضيوف الرحمن والإجابة عن استفساراتهم بـ11 لغة، فضلًا عن لغة الإشارة.

مراكز عناية لخدمة ضيوف الرحمن

وعرضت قناة “السعودية”، تقريرًا عن جهود مراكز عناية في مكة المكرمة، ومساعدتهم لضيوف الرحمن باختلاف جنسياتهم.

وقال منصور الطويرقي رئيس مكاتب عناية بوزارة الحج والعمرة في تصريحات لقناة “العربية”: إن مراكز عناية تقدم خدماتها مباشرة لضيوف الرحمن عن طريق كادر من المواطنين السعوديين الذين يتحدثون 11 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم