أبرز الغيابات بقمة الأهلي ضد الزمالك

تشهد قمة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، العديد من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريقين، ما يزيد من صعوبة مباراة اليوم.

مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي ضد الزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

غيابات الفريقين

ويغيب العديد من اللاعبين عن صفوف المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم لأسباب مختلفة، حيث يفقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة.

كما يفقد حمدي فتحي الذي رحل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، بجانب مروان عطية الذي خرج من معسكر مباراة القمة، بعدما تلقى نبأ وفاة والده.

على الجانب الآخر، يفقد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أكثر من لاعب خلال قمة اليوم للإصابة، وهم؛ محمود حمدي الونش، نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبدالله جمعة.