أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

تُخيم حالة من الغموض على مصير المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بعد تأكد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسميًا عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أبرز المرشحين لتدريب الريال

وكشف الإعلامي الإسباني الشهير جوسيب بيدرول، عن قائمة الأسماء المرشحة لخلافة أنشيلوتي في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وهم؛ ألفارو أربيلوا، تشابي ألونسو، وراؤول جونزاليس.

وأشار جوسيب بيدريول، خلال برنامجه “الشيرنجويتو”، إلى أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو قد يكون خيارًا أيضًا، نظرًا لكونه مفضلًا من جانب رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

أنشيلوتي يقود البرازيل

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، الأمر الذي يُسهل من عملية التفاوض معه.

وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز بالأمس، عن التعاقد مع أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل الأول في يونيو عام 2024، بداية من منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها المدرب الإيطالي صاحب الـ64 عامًا، تدريب منتخب، وسيكون عمله مع البرازيل هو الأول في مسيرته التدريبية.

جدير بالذكر أن تيتي رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، وتم تعيين رامون مينزيس مدربًا مؤقتًا في فبراير.