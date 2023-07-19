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دعت المستفيدين لإنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقت كاف

أبشر تجري تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها الجمعة المقبل

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
أبشر تجري تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها الجمعة المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة أبشر عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، حيث حثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور.

تحديثات منصة أبشر

وذكرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح لهم سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.

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جودة الخدمات

يذكّر أنّ المنصة تواصل مساعيها الحثيثة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والتي تجاوزت أكثر من 350 خدمة لكافة قطاعات الوزارة.

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