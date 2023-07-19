أبشر تجري تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها الجمعة المقبل

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف شروط الاستفادة من حافز الاستدامة واتساب يعود للعمل اقتحام منزل سفير السودان بالأردن أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل النصر ينسحب من صفقة أوتافيو تعطل واتساب في عدد من دول العالم روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان
أعلنت منصة أبشر عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، حيث حثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور.
وذكرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح لهم سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.
يذكّر أنّ المنصة تواصل مساعيها الحثيثة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والتي تجاوزت أكثر من 350 خدمة لكافة قطاعات الوزارة.
⚠️ تحديثات مجدولة لأنظمة منصة أبشر ⚠️
ننوه عملاءنا الكرام على وجود تحديثات لأنظمة منصة #أبشر.
حيث إنه خلال فترة التحديث لن يمكن استخدام خدمات المنصة.
* نود إفادة عملائنا بأهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوقت كافٍ *https://t.co/y9ZK0wVfXw pic.twitter.com/2f9zLtggln
— أبشر (@Absher) July 19, 2023