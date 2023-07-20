أبشر: تحديثات الأنظمة الليلة أنجزوا الخدمات قبل الموعد بوقت كافٍ

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نوهت منصة أبشر، المنصة الرائدة للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، العملاء بإجراء تحديثات مجدولة لأنظمة منصة أبشر الليلة.
وأكدت منصة أبشر أنه خلال فترة التحديث لن يمكن استخدام خدمات المنصة.
ونوهت منصة أبشر عملاءها بأهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوقت كافٍ.
وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، حيث حثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور.
وذكرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح لهم سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.
يذكّر أنّ المنصة تواصل مساعيها الحثيثة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والتي تجاوزت أكثر من 350 خدمة لكافة قطاعات الوزارة.