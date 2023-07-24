أبشر: لا تتجاوبوا مع أي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مال

حذرت منصة أبشر من التجاوب مع أي رسائل إلكترونية تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ مالية.

ونصحت المنصة بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك أي معلومــــات شـخصية أو توجهك لاستخدام روابط سداد مبالغ مالية.

وشددت أبشر على أهمية استخدام المنصة عن طريق الرابط WWW.ABSHER.SA أو عبر التطبيقات الرسمية للمنصة.