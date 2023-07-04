أبل تصنع علامة فارقة بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

وأظهرت البيانات أن أسهم الشركة الأعلى قيمة في العالم قفزت بنسبة 2.3% إلى 193.97 دولار خلال جلسة تداول أمس، مما منحها رأس مال سوقي قدره 3.05 تريليون دولار.

ارتفاع الأسهم

ويعد هذا هو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي لشركة أبل. وكانت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفعت وعلى رأسها أبل وتسلا ونيفيديا، وذلك بعد أن أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر سعر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي قد ارتفع بوتيرة أقل في مايو مما كان عليه في إبريل الماضي، مما يعكس تقدم الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 49% منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، مدفوعة بالرهانات على اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية حملته لرفع أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، وفقًا للوكالة.

أبل تفوق توقعات المحللين

وأظهر أحدث تقرير ربع سنوي لشركة أبل في مايو أن الإيرادات والأرباح تراجعت لكنها ما زالت تفوق توقعات المحللين.

ويأتي هذا الإنجاز الهام الذي حققته شركة أبل بقيمة 3 تريليونات دولار بعد إطلاق سماعة الواقع المعزز باهظة الثمن في 5 يونيو، وهو أخطر رهان لها منذ طرح iPhone قبل أكثر من عقد من الزمان.

وارتفع السهم بنسبة 7% منذ ذلك الحين، بحسب رويترز.