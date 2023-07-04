أبل تصنع علامة فارقة بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار اعتقال 3200 شخص في احتجاجات فرنسا والشرطة تواصل انتشارها ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا هدايا عينية لقاصدات المسجد الحرام ضمن برنامج حفاوة وفاة آخر فرنسي شارك في يوم الإنزال عن عمر 100 عام اللقطة الأخيرة لأحد ركاب الغواصة المنكوبة تيتان بصحبة ابنه استمرار العوالق الترابية حتى الـ8 صباحًا على الرياض رئيس السنغال يحسم الجدل: لن أترشح لولاية ثالثة الحج بين الماضي والحاضر
تعد شركة أبل أول شركة متداولة، تغلق أسهمها بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، مما يمثل علامة فارقة لقوة تكنولوجية أعادت تشكيل الاقتصاد القائم على التكنولوجيا من خلال مجموعة من المنتجات التي تدر أرباحًا مذهلة.