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اتفاق عربي على حماية مؤسسات السودان

أبو الغيط يدعو لدعم مسار جدة لحل الأزمة السودانية

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
أبو الغيط يدعو لدعم مسار جدة لحل الأزمة السودانية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، عن محددات الموقف العربي لحل أزمة السودان، مطالبًا بدعم مسار جدة للوصول لحل نهائي للأزمة.

وأكد أبو الغيط خلال كلمته في مؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة، اليوم الخميس، أن المحددات العربية لحل الأزمة تشمل ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها، ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي، يتجاوز الصعوبات التي تواجهها، مطالبًا بمعارضة أي تدخل خارجي في الشان الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، بحسب “العربية”.

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دعم مسار جدة

وطالب أبو الغيط بدعم مسار جدة الساعي لتحقيق شروط وقف النار الشامل والمستدام بما يسمح باستئناف العملية الانتقالية، مشددًا على التأكيد على دعم دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية والأمنية الكبيرة للأزمة، واستقطاب الدعم الدولي اللازم لذلك.

ودعا أمين الجامعة العربية إلى دعم مسار سياسي سوداني شامل لكافة الأطياف السودانية يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية، ويؤدي لتشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح أوضاع الأمن، موضحا أهمية الاستمرار في التنسيق العربي والإفريقي للمساهمة في جهود حل الأزمة.

اجتماع دول الجوار

وفي وقت سابق من اليوم انطلق في مصر، اجتماع دول جوار السودان لبحث تسوية الأزمة.

من جهته، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف القتال الدائر، حفاظًا على مؤسسات السودان، ومعالجة جذور الأزمة والوصول لحل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات السودانيين، مشيدًا بموقف دول الجوار التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين ووفرت لهم سبل الإعاشة.

وكشف السيسي خلال كلمته في افتتاح القمة، خطة مصر لحل الأزمة، وتتضمن وقف التصعيد وبدء المفاوضات لحل مستدام وإقامة ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السودانية والمدنية لبدء عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني، داعيًا كذلك إلى تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عملية تنفيذية لوضع حل شامل للأزمة والتنسيق مع كافة الأطراف في https://www.almowaten.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86/السودان.

 

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