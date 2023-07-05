Icon

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة Icon وظائف شاغرة لدى الحفر العربية Icon بيليغريني مستمر مع ريال بيتيس حتى 2026 Icon 4 نصائح للوقاية من حوادث المسابح في الصيف Icon لويس إنريكي يقود سان جيرمان حتى 2025 Icon إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. فصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان غدًا Icon الأرض في أبعد مسافة من الشمس لهذا العام غدًا Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الاتحاد يوقع عقد رعاية مع SRC Icon استمرار الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى دفعة يوليو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع وجود أجهزة تقنية

أبو داهش: كوادر بشرية لخدمة الحجاج في صالات الجوازات بمطار المدينة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
أبو داهش: كوادر بشرية لخدمة الحجاج في صالات الجوازات بمطار المدينة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد العقيد محمد أبو داهش قائد قوة الجوازات للحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة، جاهزية الصالات بحضور كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة تقنية ذات كفاءة عالية لخدمة ضيوف الرحمن والحجاج.

وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف أبو داهش أن الجوازات تنهي إجراءات مغادرة الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بكل يسر وسهولة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين لترويجهما الإمفيتامين في عسير

ضبط مواطنين لترويجهما الإمفيتامين في عسير

الفيفا يؤجل موعد تقديم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى سبتمبر

الفيفا يؤجل موعد تقديم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى سبتمبر

جاهزية تامة لإنهاء مغادرة الحجاج

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار