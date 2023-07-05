أبو داهش: كوادر بشرية لخدمة الحجاج في صالات الجوازات بمطار المدينة

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أكد العقيد محمد أبو داهش قائد قوة الجوازات للحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة، جاهزية الصالات بحضور كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة تقنية ذات كفاءة عالية لخدمة ضيوف الرحمن والحجاج.
وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف أبو داهش أن الجوازات تنهي إجراءات مغادرة الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بكل يسر وسهولة.
وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.
وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.