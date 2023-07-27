أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر

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يُظهر مقطع الفيديو محاولة أب إنقاذ طفله من موجة الحر القاتلة في ولاية تكساس الأمريكية، من خلال تحطيم واجهة سيارته الزجاجية، بعد أن نسي المفاتيح داخل السيارة.
وحطم الأب الزجاج الأمامي لسيارته لإنقاذ طفله من موجات الحر القاتلة في جنوب تكساس، بعد أن تركت الأسرة مفاتيح السيارة عن طريق الخطأ.
والتقط مقطع فيديو للحظة التي تم فيها إنقاذ طفل بعد أن حُبس بطريق الخطأ داخل السيارة أثناء موجة الحر في هارلينجن، جنوب تكساس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوالدين تركا مفاتيحهما بالداخل واضطرا إلى اقتحام السيارة بمساعدة المارة.
وبحسب تقرير “سكاي نيوز” البريطانية، فإن الوالدين تركا مفاتيحهما بالداخل واضطرا إلى اقتحام السيارة بمساعدة المارة.
وقع الحادث في 19 يوليو/ تموز، عندما وصلت درجات الحرارة في هارلينجن 37.7 درجة مئوية كحد أقصى.
This video shows a dad smashing the windscreen of his car to rescue his baby from the heat in southern Texas, after the family accidentally left the keys in the vehicle.
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— Sky News (@SkyNews) July 27, 2023
يمكن أن ترتفع درجة الأطفال والرضع بسرعة كبيرة في السيارات المتوقفة. وفقًا لوزارة النقل الأمريكية ، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة الداخلية للسيارة تقريبًا 11 درجة مئوية خلال الدقائق العشر الأولى.