أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر

يُظهر مقطع الفيديو محاولة أب إنقاذ طفله من موجة الحر القاتلة في ولاية تكساس الأمريكية، من خلال تحطيم واجهة سيارته الزجاجية، بعد أن نسي المفاتيح داخل السيارة.

لحظة إنقاذ الطفل

وحطم الأب الزجاج الأمامي لسيارته لإنقاذ طفله من موجات الحر القاتلة في جنوب تكساس، بعد أن تركت الأسرة مفاتيح السيارة عن طريق الخطأ.

والتقط مقطع فيديو للحظة التي تم فيها إنقاذ طفل بعد أن حُبس بطريق الخطأ داخل السيارة أثناء موجة الحر في هارلينجن، جنوب تكساس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوالدين تركا مفاتيحهما بالداخل واضطرا إلى اقتحام السيارة بمساعدة المارة.

تحذير من خطورة الحرارة على الأطفال

وبحسب تقرير “سكاي نيوز” البريطانية، فإن الوالدين تركا مفاتيحهما بالداخل واضطرا إلى اقتحام السيارة بمساعدة المارة.

وقع الحادث في 19 يوليو/ تموز، عندما وصلت درجات الحرارة في هارلينجن 37.7 درجة مئوية كحد أقصى. This video shows a dad smashing the windscreen of his car to rescue his baby from the heat in southern Texas, after the family accidentally left the keys in the vehicle. Read more 👉 https://t.co/DhSf4MywKX pic.twitter.com/GpzRSIMXrH — Sky News (@SkyNews) July 27, 2023