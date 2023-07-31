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منعوا العاملين معه من التدخل وقتلوهم

أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول
المواطن - فريق التحرير

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قتل أشخاص مسلحون في تركيا سوريًّا يملك محل بقالة في إسطنبول والعاملين معه.

تفاصيل الوقعة

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية عدة أشخاص يدخلون محل البقالة حيث يظهر في المقطع رجل يتحدث مع صاحب المحل.

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وبعدها وضع الرجل يده على كتف السوري وحاول الأخير إبعادها، إلا أن المسلح اعتدى عليه ثم لحقه من قدموا معه وأطلقوا عليه عدة رصاصات أردته قتيلًا.

وتصدر وسم أسنيورت ومافيا تطبيق تويتر في تركيا بعد حادثة مقتل شخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول.

وتصدر الوسمان عقب انتشار تسجيلات مصورة لكاميرات مراقبة يظهر فيها اقتحام أربعة أشخاص محلًّا تجاريًّا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم.

وأسفرت الحادثة عن مقتل شابين عمرهما 24 عامًا و20 عامًا، وإصابة شاب بعمر 21 عامًا.

جاري البحث عن المتهمين

ووقعت الحادثة مساء السبت 29 من تموز عند الساعة 23:30، في محل تجاري بشارع محمد عاكف إرسوي، بأسنيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء.

وألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الحادثة وفق ما نقله موقع “Internet Haber” اليوم، الأحد 30 يوليو.

وتداول مستخدمون على تويتر التسجيل المصور.

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