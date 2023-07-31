أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول

الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال أعلى حرارة في السنة مع طالعي المرزم والكليبين بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الصفاقسي روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي
قتل أشخاص مسلحون في تركيا سوريًّا يملك محل بقالة في إسطنبول والعاملين معه.
ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية عدة أشخاص يدخلون محل البقالة حيث يظهر في المقطع رجل يتحدث مع صاحب المحل.
وبعدها وضع الرجل يده على كتف السوري وحاول الأخير إبعادها، إلا أن المسلح اعتدى عليه ثم لحقه من قدموا معه وأطلقوا عليه عدة رصاصات أردته قتيلًا.
وتصدر وسم أسنيورت ومافيا تطبيق تويتر في تركيا بعد حادثة مقتل شخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول.
وتصدر الوسمان عقب انتشار تسجيلات مصورة لكاميرات مراقبة يظهر فيها اقتحام أربعة أشخاص محلًّا تجاريًّا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم.
وأسفرت الحادثة عن مقتل شابين عمرهما 24 عامًا و20 عامًا، وإصابة شاب بعمر 21 عامًا.
ووقعت الحادثة مساء السبت 29 من تموز عند الساعة 23:30، في محل تجاري بشارع محمد عاكف إرسوي، بأسنيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء.
وألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الحادثة وفق ما نقله موقع “Internet Haber” اليوم، الأحد 30 يوليو.
وتداول مستخدمون على تويتر التسجيل المصور.