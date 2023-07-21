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يصاحبها نشاط في الرياح وتدن في الرؤية

أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدني مدى الرؤية الافقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

تفاصيل الحالة

وبيّن المركز أن حالة الطقس المتوقعة في جازان تستمر -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ9 مساءً.

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الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

سرعة الرياح

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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