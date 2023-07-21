أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدني مدى الرؤية الافقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيّن المركز أن حالة الطقس المتوقعة في جازان تستمر -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ9 مساءً.