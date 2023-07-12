أتربة مثارة على جازان ومكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا من أتربة مثارة على جازان ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأتربة المثارة في جازان تشمل الدرب وبيش، وفي مكة المكرمة تؤثر على القنفذة والليث.

وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.