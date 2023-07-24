أتربة مثارة على 4 مناطق حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهبوب أتربة مثارة على 4 مناطق وهي جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى المساء.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في جازان تشمل الدرب وبيش وجازان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، والتي تستمر حتى الـ 9 مساءً.

وفي منطقة عسير تشمل البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، والتي تستمر حتى الـ 8 مساءً.

وفي مكة المكرمة تشمل الشعيبة والليث والقنفذة والعرضيات ، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، والتي تستمر حتى الـ 8 مساءً.

وفي الباحة تؤثر على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، والتي تستمر حتى الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى ، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.