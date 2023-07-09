Icon

ضبط 227 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon 10.8 % نمو قطاع شركات التمويل في السعودية Icon الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة Icon ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وسيراميكا المرتقبة Icon أجواء أبها البهية تستقطب زوار موسم صيف عسير 2023 Icon جامعة حائل تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لعام 1445 Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني Icon ستيفن جيرارد يفاوض ويلفريد زاها Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل التنزه والخروج مع الأسرة

أجواء أبها البهية تستقطب زوار موسم صيف عسير 2023

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
أجواء أبها البهية تستقطب زوار موسم صيف عسير 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جمال محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير، وتوافد الزوار والسياح عليها من أجل التنزه والاستمتاع بالطقس والطبيعة الخضراء.

درجة الحرارة في أبها

وقال مراسل قناة “العربية”، إن درجات الحرارة في أبها لا تتجاوز الـ 26 درجة مئوية حتى هذه اللحظة، حيث توافد كثير من الزوار والسياح عليها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير من أجل التنزه والاستمتاع بالأجواء.

قد يهمّك أيضاً
القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية

القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية

وفاة طبيبة صيدلانية دهساً وإصابة زوجها وأطفالها في مصر

وفاة طبيبة صيدلانية دهساً وإصابة زوجها وأطفالها في مصر

أجواء أبها

ويستهدف الزوار شارع الفن في أبها الذي يعد من ضمن الـ11 منطقة التي تم تهيئتها من أجل استقبال الزوار والسياح، حيث تتنوع أمامهم المناطق لزيارتها، مع التنزه في الممشى.

 

موسم صيف عسير 2023

وانطلق في وقت سابق موسم صيف عسير 2023، الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

ويستهدف موسم صيف عسير 2023 استهدف إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
السعودية اليوم

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

السعودية اليوم
إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر
السعودية اليوم

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
العالم

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

العالم
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية
أخبار أمنية

ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين...

أخبار أمنية
كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي
الرياضة

كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم...

الرياضة