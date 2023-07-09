أجواء أبها البهية تستقطب زوار موسم صيف عسير 2023

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جمال محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير، وتوافد الزوار والسياح عليها من أجل التنزه والاستمتاع بالطقس والطبيعة الخضراء.

درجة الحرارة في أبها

وقال مراسل قناة “العربية”، إن درجات الحرارة في أبها لا تتجاوز الـ 26 درجة مئوية حتى هذه اللحظة، حيث توافد كثير من الزوار والسياح عليها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير من أجل التنزه والاستمتاع بالأجواء.

ويستهدف الزوار شارع الفن في أبها الذي يعد من ضمن الـ11 منطقة التي تم تهيئتها من أجل استقبال الزوار والسياح، حيث تتنوع أمامهم المناطق لزيارتها، مع التنزه في الممشى.

موسم صيف عسير 2023

وانطلق في وقت سابق موسم صيف عسير 2023، الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

ويستهدف موسم صيف عسير 2023 استهدف إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.