أجواء أبها البهية تستقطب زوار موسم صيف عسير 2023

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جمال محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير، وتوافد الزوار والسياح عليها من أجل التنزه والاستمتاع بالطقس والطبيعة الخضراء.
وقال مراسل قناة “العربية”، إن درجات الحرارة في أبها لا تتجاوز الـ 26 درجة مئوية حتى هذه اللحظة، حيث توافد كثير من الزوار والسياح عليها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير من أجل التنزه والاستمتاع بالأجواء.
ويستهدف الزوار شارع الفن في أبها الذي يعد من ضمن الـ11 منطقة التي تم تهيئتها من أجل استقبال الزوار والسياح، حيث تتنوع أمامهم المناطق لزيارتها، مع التنزه في الممشى.
وانطلق في وقت سابق موسم صيف عسير 2023، الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.
#نشرة_الرابعة | مراسل العربية @oozlion777 من #أبها: درجات الحرارة لا تتجاوز الـ 26 درجة مئوية.. وهناك توافد كبير من الزوار والسياح على أبها والمحافظات التابعة لمنطقة #عسير pic.twitter.com/Lh5nTsFTSs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2023