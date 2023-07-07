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تشهد المدينة إقبالًا متزايدًا من السياح

أجواء باردة صيفًا في أبها مع انطلاق موسم عسير 2023

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
أجواء باردة صيفًا في أبها مع انطلاق موسم عسير 2023
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مدينة أبها في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من السياح للاستمتاع بأجوائها الباردة ومناظرها الخلابة وسط مجموعة من الفعاليات ضمن موسم صيف عسير 2023.

وأوضح مراسل “قناة الإخبارية” أن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أعلن عن انطلاق “موسم صيف عسير 2023″، الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

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موسم صيف عسير

يشار إلى أن “موسم صيف عسير 2023” استهدف إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.

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