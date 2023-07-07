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أجواء ترفيهية ممتعة تحت زخات المطر في موسم صيف عسير 2023 Icon المسعى بين الماضي والحاضر Icon حصيلة ضحايا أمطار باكستان ترتفع لـ 55 قتيلًا Icon عمر السومة يشارك في تدريبات الأهلي بعد نهاية إعارته Icon الإنفاق السنوي على التطوير والابتكار في السعودية سيصل إلى 2.5% Icon قطار يدهس قطًّا بفرنسا والمحكمة تغرم هيئة سكك الحديد Icon آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر Icon الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رياض محرز Icon كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل Icon إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال Icon

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الفعاليات تحت شعار بارد ممطر صيفًا

أجواء ترفيهية ممتعة تحت زخات المطر في موسم صيف عسير 2023

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
أجواء ترفيهية ممتعة تحت زخات المطر في موسم صيف عسير 2023
المواطن - حسن عسيري - أبها

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أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، انطلاق موسم صيف عسير 2025، الذي يعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار بارد ممطر صيفًا.

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موسم صيف عسير 2023

وأكد ابن طلال اكتمال كافة الاستعدادات لتقديم موسم صيف عسير 2023 كحدث استثنائي ومتميز في الترفيه السياحي المقدم للجمهور على مختلف مستوياته وفئاته العمرية، استمرارًا لمسيرة النجاح والتميز الذي حققته منطقة عسير في المهرجانات والمواسم السابقة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية في شتى مجالات الحياة.

شكر وثناء

وبهذه المناسبة، رفع أمير عسير أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لدعمهما السخي واهتمامهما المستمر بتطوير قطاع السياحة والترفيه وجعله أحد القطاعات الرائدة في المملكة بما يسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

بيئة سياحية هادفة

وأعرب الأمير تركي بن طلال عن سعادته بتدشين موسم صيف عسير 2023 لتوفير بيئة سياحية ترفيهية هادفة تستحضر أصالة الماضي وحداثة المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميزة، والمعالم التراثية العريقة، والصور الجمالية الساحرة لمنطقة عسير، لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة في المنطقة التي تسعد وترحب بالمواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها.

كما عبر عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في إطلاق هذا الموسم من القطاعات الحكومية والخاصة والتي عملت بتناغم وانسجام تام لإطلاقه بصورة مثالية جميلة تليق بالمكانة البارزة لمنطقة عسير في خارطة السياحة، وفقًا لإستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030، وتطلعات سمو ولي العهد “بأن تكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة”.

موسم صيف عسير 2025

ويستهدف موسم صيف عسير 2025، إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية، والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.

وتتوفر جميع تفاصيل موسم صيف عسير 2025م على منصة فعاليات السعودية –اضغط هنا-.

 

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