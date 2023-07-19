أجواء حارة ورياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول خلال فترة مابعد الظهيرة شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.