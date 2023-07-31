Icon

أجواء حارة ورياح نشطة وأتربة وهطول أمطار بعدة مناطق Icon وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon تحول تاريخي يشهده الاستثمار في المعادن والتعدين بقيادة السعودية Icon تعليق الرئاسة الأوكرانية بشأن محادثات جدة بعد تقرير وول ستريت جورنال Icon تطوير روبوتات فائقة الذكاء تعمل تحت الماء Icon انهيار مفاجئ لسقف منزل بسبب الرطوبة Icon طائرات ناسا الجديدة ستغير مفهوم السفر جوًّا Icon التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد Icon رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن Icon حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أجواء حارة ورياح نشطة وأتربة وهطول أمطار بعدة مناطق

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أجواء حارة ورياح نشطة وأتربة وهطول أمطار بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

ضباب وهطول أمطار

كما ما تزال الفرصة مهيأة لطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان و عسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

قد يهمّك أيضاً
بنك الجزيرة يربح 260 مليون ريال في الربع الثاني

بنك الجزيرة يربح 260 مليون ريال في الربع الثاني

4.3 سنوات متوسط ما يقضيه الشخص في السيارة طوال حياته

4.3 سنوات متوسط ما يقضيه الشخص في السيارة طوال حياته

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم