أحداث غامضة مع المشاهير في مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي، ضمن جولة المملكة.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر: أحداث غامضة مع مشاهير مواقع التواصل في مسرحية ذات اللايكات مع الفنان ابراهيم الحجاج ومجموعة مميزة من النجوم ضمن فعاليات جولة المملكة.

ولفتت الترفيه إلى أنه من المقرر عرض مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي أيام 13 و14 و15 يوليو الجاري، منوهًا إلى أن التذاكر متاحة من الآن عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.