أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

حاول عملاق التكنولوجيا الأمريكي وأداة البحث العالمية “غوغل”، توفير أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج قصص إخبارية، كخدمة جديدة يوفرها التطبيق الأكثر شهرة للصحفيين حول العالم.

أداة غوغل تنتج قصص صحفية

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الأداة المعروفة باسم “جينسيس” عبر “غوغل”، يمكنها إنتاج مادة صحافية متكاملة بعد الحصول على المعلومات المطلوبة، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وعرضت “غوغل” منتجها الجديد على وسائل إعلام أمريكية، بما في ذلك صحف “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” وأيضا “واشنطن بوست”.

مساعد شخصي للصحفيين

وقال أحد الأشخاص الثلاثة المطلعين على الأداة الجديدة إن غوغل تعتقد أن الأداة يمكن أن تكون بمثابة مساعد شخصي للصحفيين وتساعد على صناعة النشر بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووصف بعض المديرين التنفيذيين الذين اطلعوا على عرض غوغل بأنه “مقلق”، فيما قال شخصان إن عملية إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبتكرة يبدو وكأنه حقيقة مرتقبة.

الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تجادل فيه المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها.