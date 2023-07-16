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في الربع الثاني

أرباح “المراعي” ترتفع 7% إلى 558 مليون ريال

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
أرباح “المراعي” ترتفع 7% إلى 558 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت البيانات المالية لشركة “المراعي”، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 7.06% إلى 558.08 مليون ريال، مقابل 646.29 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022.

أرباح شركة المراعي

وأوضح بيان للشركة على “تداول”، أنه على أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 12.28% في الربع الثاني من العام، قياسا على أرباح بقيمة 635.05 مليون ريال في الربع الأول، فيما جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين المقدرة عند 552 مليون ريال.

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وأضافت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، أن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي يرجع إلى نمو الإيرادات بنسبة 4%، وذلك على الرغم من تأثير خفض قيمة الجنية المصري على إيرادات الشركة.

ونمت الإيرادات الأساسية بمعدل 8% متضمنة الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث أن الربع الثاني من العام 2023 تضمن 20 يومًا من شهر رمضان مقارنة بـ 30 يومًا من شهر رمضان في الربع الثاني من العام 2022، وكان النمو بقيادة قطاع الدواجن بسبب السعة الإضافية، متبوعًا بقطاعي المخابز ومنتجات الألبان.

الربح التشغيلي

وزاد الربح التشغيلي بنسبة 11% حيث شهد الربع الحالي استمرارًا في استقرار تكلفة السلع عالميًا، على الرغم من أن السلع لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالتكاليف في أوقات سابقة (وخاصة الذرة وفول الصويا والبرسيم). إضافة إلى ذلك، ساعد الضبط العام للتكاليف بما يشمل النفقات العامة والإدارية، والتي دعمت نمو الأرباح التشغيلية.

وسجل صافي الربح العائد للمساهمين نموا بنسبة 7%، وجاء ذلك مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية. وعلى الجانب الآخر تأثر النمو في صافي الربح بشكل طفيف بسبب ارتفاع تكلفة التمويل بما يتماشى مع الزيادة في أسعار فائدة السايبور.

وأتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة %7 للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: انخفضت أرباح القطاع وذلك بسبب دخول 10 أيام من شهر رمضان في الربع السابق، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

• قطاع المخبوزات: ارتفع صافي الربح بسبب النمو الإيجابي في المبيعات، ووفورات الحجم.

• قطاع الدواجن: نما صافي الربح للربع مدفوعًا بالنمو الإيجابي في حجم المبيعات بسبب السعة الإضافية في العام 2023.

• الأنشطة الأخرى: نما صافي الربح بشكل أساسي بسبب التغير في طبيعة التوقيت لدورة المحاصيل في الولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين.

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