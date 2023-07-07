أردا جولر: أتمنى أن أصبح أسطورة ريال مدريد

أعرب النجم التركي أردا جولر، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، متمنيًا أن يستمر في صفوفه ويُصبح أسطورة.

ريال مدريد يحسم الصفقة

وأعلن ريال مدريد بالأمس عن توصله لاتفاق مع فنربحشة لضم أردا جولر بعقد يمتد لـ6 مواسم، قبل أن يُجري الفحوصات الطبية، ويتم تقديمه كلاعب في صفوف المرينغي لوسائل الإعلام اليوم.

أردا جولر سعيد بالانتقال للريال

وقال أردا جولر: “أريد أن أصبح أسطورة لريال مدريد، مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو وجوتي وأوزيل.. مسعود أوزيل بمثابة أخ، لقد أكد لي أن ريال مدريد أكبر فريق في العالم، وقدم لي الكثير من النصائح”.

وتابع النجم التركي صاحب الـ18 عامًا، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: “كانت هناك العديد من العروض، لكن أولويتي كانت دائمًا ريال مدريد“.

وبشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية، رد أردا جولر، قائلًا: “هناك العديد من الأندية التي قدمت عروضها، لكن بمجرد ظهور ريال مدريد، فقد كل شيء آخر قيمته”.

وأضاف: “أندية عديدة حاولت ضمي، ولكني لا أريد اللعب مع فريق آخر، أرفض تماما فكرة الإعارة، لقد حصلت على تأكيدات من إدارة الريال بالمشاركة في المباريات.. وأستبعد خيار الإعارة، أريد البقاء في ريال مدريد”.

وأردف النجم التركي: مركزي المفضل هو الجناح الأيمن ووسط الملعب، وأميل أكثر لصناعة الأهداف، ولكن أحب التحلي بالشراسة أمام المرمى”.

واختتم أردا جولر تصريحاته قائلًا: “لا أفكر في مبدأ الإعارة، إذا حصلت على فرصتي في ريال مدريد، سأتمسك بها، والنادي وقع معي لأكون لاعبا في صفوفه”.