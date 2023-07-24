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بعد انتقاله إلى النصر رسميًا

أرقام أليكس تيليس مع إشبيلية تبشر الجماهير

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
أرقام أليكس تيليس مع إشبيلية تبشر الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي النصر في حسم صفقة النجم البرازيلي أليكس تيليس، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تيليس نصراوي

وأعلن نادي النصر بالأمس عن تعاقده مع أليكس تيليس، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين حتى عام 2025.

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وانضم أليكس تيليس لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال معسكره في اليابان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث يستعد لخوض مواجهتين وديتين ضد باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

أليكس تيليس
تيليس في المران – المصدر @AlNassrFC

أليكيس تيليس مع إشبيلية

ويلعب تيليس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منذ موسم 2020\ 2021، حيث خاض معه موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

أليكس تيليس مع إشبيلية
تيليس – المصدر @AT13Oficial

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام أليكس تيليس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية بالموسم الماضي، ومنحته تقييمًا 6.72 درجة.

وخاض تيليس 38 مباراة مع إشبيلية، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ولعب 32 عرضية ناجحة، وصنع 26 فرصة، وقام بـ18 مراوغة ناجحة، و29 افتكاكًا للكرة، وقام بـ36 تدخلًا على الكرة، وبلغ معدل ربحه للالتحامات 3.1 لكل لقاء.

أليكس تيليس مع إشبيلية
تيليس – المصدر @AT13Oficial

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