أرقام أليكس تيليس مع إشبيلية تبشر الجماهير

نجحت إدارة نادي النصر في حسم صفقة النجم البرازيلي أليكس تيليس، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تيليس نصراوي

وأعلن نادي النصر بالأمس عن تعاقده مع أليكس تيليس، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين حتى عام 2025.

وانضم أليكس تيليس لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال معسكره في اليابان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث يستعد لخوض مواجهتين وديتين ضد باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

أليكيس تيليس مع إشبيلية

ويلعب تيليس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منذ موسم 2020\ 2021، حيث خاض معه موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام أليكس تيليس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية بالموسم الماضي، ومنحته تقييمًا 6.72 درجة.

وخاض تيليس 38 مباراة مع إشبيلية، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ولعب 32 عرضية ناجحة، وصنع 26 فرصة، وقام بـ18 مراوغة ناجحة، و29 افتكاكًا للكرة، وقام بـ36 تدخلًا على الكرة، وبلغ معدل ربحه للالتحامات 3.1 لكل لقاء.