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بعد عودته لقيادة الفريق رسميًا

أرقام الهلال مع خورخي خيسوس في ولايته الأولى

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
أرقام الهلال مع خورخي خيسوس في ولايته الأولى
المواطن - فريق التحرير

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أثارت عودة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من الطمأنينة لدى الجماهير، خاصة أن الأزرق ظهر بشكل مميز تحت قيادته في الفترة الأولى.

عودة خورخي خيسوس

وكان نادي الهلال قد أنهى، مساء أمس السبت، إجراءات التعاقد مع خورخي خيسوس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات موسم 2023\ 2024.

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ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، قال فيه: “الزمن يمضي، والحياة تتجدد، والتاريخ يكتب ذكريات ومستقبل لم يرو بعد، وللقصة فصول لم تنته، وخورخي خيسوس عاد إلى الهلال”.

خورخي جيسوس
خيسوس بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

الهلال مع خيسوس

وتولى خيسوس صاحب الـ68 عامًا، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة من يونيو عام 2018، وحتى 30 يناير 2019، ونجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2\1.

وقاد خورخي خيسوس، الهلال في 26 مباراة بجميع البطولات، نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين، وظهر الفريق بشكل مميز على الصعيد الهجومي، حيث سجل 66 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا.

جيسوس
خيسوس

وخاض الهلال 17 مباراة مع خيسوس في الدوري، فاز 12 مرة وتعادل 4 مرات وخسر لقاء، وجمع 40 نقطة، اعتلى بعا صدارة الترتيب، وقاده للفوز بـ3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب الهلال مع خورخي خيسوس 4 مباريات في البطولة العربية للأندية “كأس زايد للأندية الأبطال”، وفاز بهم جميعًا، وخسر مواجهة كأس السوبر السعودي المصري ضد الزمالك بنتيجة 2\1.

جيسوس
خيسوس

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