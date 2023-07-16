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بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي

أرقام تُزين مسيرة عمر السومة بالدوري السعودي للمحترفين

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
أرقام تُزين مسيرة عمر السومة بالدوري السعودي للمحترفين
المواطن - فريق التحرير

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بات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة قريبًا من مغادرة الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

السومة خارج معسكر الأهلي

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، وخلت من عمر السومة، حيث أكدت تقارير أن الإدارة استقرت على رحيله، خاصة أنه يحظى باهتمام من العربي القطري.

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وكان السومة قد لعب في صفوف العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، وخطف الأنظار معه، حيث سجل 19 هدفًا في الدوري، وساهم في تتويجه بلقب كأس قطر.

عمر السومة
السومة مع لاعبي الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

أبرز أرقام عمر السومة

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي وبطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، حيث إنه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 144 هدفًا.

عمر السومة ضد الهلال
السومة – المصدر spl

وخاض السومة صاحب الـ34 عامًا، 180 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 164 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 144 مرة، وقدم 20 تمريرة حاسمة، وصنع 159 فرصة.

وجاءت أهداف عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين كالتالي؛ 89 هدفًا بالقدم اليُمنى، 30 هدفًا بالقدم اليُسرى و25 هدفًا بالرأس، ونجح في حصد لقب هداف البطولة 3 مرات متتالية، وكان هدافًا للأهلي في المواسم التالية.

عمر السومة - الدوري السعودي للمحترفين
السومة – المصدر spl

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