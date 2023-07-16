أرقام تُزين مسيرة عمر السومة بالدوري السعودي للمحترفين

بات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة قريبًا من مغادرة الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

السومة خارج معسكر الأهلي

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، وخلت من عمر السومة، حيث أكدت تقارير أن الإدارة استقرت على رحيله، خاصة أنه يحظى باهتمام من العربي القطري.

وكان السومة قد لعب في صفوف العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، وخطف الأنظار معه، حيث سجل 19 هدفًا في الدوري، وساهم في تتويجه بلقب كأس قطر.

أبرز أرقام عمر السومة

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي وبطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، حيث إنه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 144 هدفًا.

وخاض السومة صاحب الـ34 عامًا، 180 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 164 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 144 مرة، وقدم 20 تمريرة حاسمة، وصنع 159 فرصة.

وجاءت أهداف عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين كالتالي؛ 89 هدفًا بالقدم اليُمنى، 30 هدفًا بالقدم اليُسرى و25 هدفًا بالرأس، ونجح في حصد لقب هداف البطولة 3 مرات متتالية، وكان هدافًا للأهلي في المواسم التالية.