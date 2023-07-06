أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو

نجحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي أثار تفاؤل الجماهير؛ نظرًا لخبراته الكبيرة.

لويس كاسترو يقود النصر

وأوضح نادي النصر، اليوم الخميس، أن لويس كاسترو سيقود الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2025، متمنيًا التوفيق له ولطاقمه المساعد في مشوارهم مع العالمي.

وكان كاسترو يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو، في عقد ممتد حتى مارس عام 2024، قبل أن يعلن النادي البرازيلي مؤخرًا عن رحيله، وتولي كلاوديو كاتشابا المهمة بشكل مؤقت.

مسيرة مميزة لكاسترو

ويملك لويس كاسترو مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق ودرب العديد من الأندية، ومنها؛ بورتو، ريو آفي، شافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال، وشاختار دونتسك الأوكراني، بجانب تجربة عربية وحيدة مع الدحيل القطري.

وقاد كاسترو صاحب الـ61 عامًا، الفرق التي دربها في 516 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 245 مرة، وخسر 173 مرة، وتعادل في 98 لقاء، وتمكنت الأندية من تسجيل 794 هدفًا تحت قيادته، واهتزت شباكها 621 مرة.

وجاءت أرقام كاسترو مع بوتافوجو مميزة للغاية، حيث قاده في 81 مباراة، فاز في 44 مباراة، وخسر 23 مرة وتعادل في 14 مواجهة، وأحرز 115 هدفًا، واستقبل 71 هدفًا، وتأمل جماهير النصر في تألق الفريق معه.

وتوج لويس كاسترو، بلقب دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، الدوري البرتغالي فئة B، الدوري الأوكراني لكرة القدم، وكأس أمير قطر، بجانب بطولة تاشا ريو.