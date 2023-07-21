أرقام تُزين مشوار عمر السومة مع الأهلي

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انتهت مسيرة المهاجم السوري عمر السومة مع النادي الأهلي رسميًا، بعد مواسم مميزة وحافلة بالإنجازات مع الفريق الأول لكرة القدم.
وأعلن النادي العربي القطري، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع عمر السومة، حيث سيُمثل الفريق لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
وحرص النادي الأهلي على توديع عمر السومة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطاته وأهدافه، وعلق قائلًا: “وداعًا عمر”، كما وضع رقم 9 في إشارة لقميصه مع الفريق.
واستعرض حساب النادي، أبرز أرقام عمر السومة مع الأهلي، حيث شارك في 246 مباراة، وسجل 195 هدفًا، وتوج بكأس ولي العهد في 2015، والثلاثية التاريخية في 2016، دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وشارك السومة في 180 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وسجل 144 هدفًا، ولعب 15 لقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 12 هدفًا، كما هز الشباك 12 مرة في كأس ولي العهد.
وسجل عمر السومة هدفًا في مباراة بكأس السوبر السعودي، وشارك في 6 مباريات بالبطولة العربية، وهز الشباك مرتين، فيما نجح في تسجيل 24 هدفًا خلال 34 مباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وحقق السومة العديد من الإنجازات الفردية مع الأهلي، حيث إنه الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، وهداف النادي التاريخي في دوري أبطال آسيا، ونال لقب الهداف 3 مرات في الدوري ومرة في كأس ولي العهد وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وداعـاً عـمـر 9🙏🏻🤍#عمر_السومه pic.twitter.com/sYLSXTmdZ8
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 21, 2023