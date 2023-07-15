أرقام خرافية لـ Mitrovic دفعت الهلال للتفكير في ضمه

يُرحب اللاعب الصربي Mitrovic نجم نادي فولهام الإنجليزي بالانضمام لنادي الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب الصربي صاحب الـ 29 عامًا بدأ مسيرته في نادي تيليبوتيك الصربي في 2011 ثم انضم لنادي بارتيزان بلجراد الصربي خلال الفترة من عام 2012 إلى 2013، ثم انضم لنادي أندرلخت البلجيكي خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2015 ولعب أيضًا مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من 2015 إلى عام 2018.

وأتم انتقاله بعد ذلك إلى نادي فولهام في عام 2018.

أرقام Mitrovic

وخلال 435 مباراة، سجل 197 هدفًا وقدم 48 تمريرة حاسمة، وخاض مع منتخب صربيا 81 مباراة دولية سجل فيهم 52 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وقال الإعلامي الرياضي ” سانتي أونا” عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب الصربي وافق على الانضمام لنادي الهلال حتى عام 2026، العرض الأول من الهلال كان قد رُفض من فريق فولهام، ولم يتسلم النادي الإنجليزي حتى الآن أي عروض للاعب”.