أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال

تأمل الجماهير الهلالية في تألق الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، والمنافسة بقوة على الألقاب خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

خورخي جيسوس يعود للهلال

وكان نادي الهلال قد أنهى مؤخرًا، إجراءات التعاقد مع خورخي جيسوس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات موسم 2023\ 2024.

وكان جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.

إحصائيات جيسوس مع فنربخشة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام خورخي جيسوس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، في آخر تجاربه قبل تدريب الهلال.

وأوضحت “سوفاسكور”، أن الخطة المفضلة لخورخي جيسوس هي 4-2-3-1 أو 3-4-3، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة في 56 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 37 مرة، وتعادل 11 مرة، وخسر 8 مواجهات.

وبلغت نسبة انتصارات فنربخشة مع المدرب التركي 66%، ووصل معدل النقاط إلى 2.21 لكل لقاء، وظهر الفريق بشكل مميز على الصعيد الهجومي تحت قيادته، حيث أحرز 126 هدفًا، واهتزت شباكه 58 مرة، وبلغ معدل استحواذه 58.5%، وتوج بلقب واحد.