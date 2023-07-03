Icon

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام Icon أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال Icon 50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل Icon برنت ينخفض 76 سنتًا ويسجل 74.65 دولار للبرميل Icon القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية Icon سيف راعيًا لنادي الاتحاد لـ3 سنوات Icon صاعقة قوية تشعل المكيفات بمسجد في جازان Icon اليمين المتطرف يقود الحرب الأهلية العنصرية في فرنسا Icon رموز سريعة تفتح قفل الميزات المخفية على هاتف آيفون Icon النصر يصل إلى البرتغال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال قيادته لفريق فنربخشة

أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأمل الجماهير الهلالية في تألق الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، والمنافسة بقوة على الألقاب خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

خورخي جيسوس يعود للهلال

وكان نادي الهلال قد أنهى مؤخرًا، إجراءات التعاقد مع خورخي جيسوس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات موسم 2023\ 2024.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية

تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية

اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد

اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد

وكان جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.

خورخي جيسوس
جيسوس بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

إحصائيات جيسوس مع فنربخشة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام خورخي جيسوس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، في آخر تجاربه قبل تدريب الهلال.

جيسوس
جيسوس – المصدر @RudyGaletti

وأوضحت “سوفاسكور”، أن الخطة المفضلة لخورخي جيسوس هي 4-2-3-1 أو 3-4-3، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة في 56 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 37 مرة، وتعادل 11 مرة، وخسر 8 مواجهات.

وبلغت نسبة انتصارات فنربخشة مع المدرب التركي 66%، ووصل معدل النقاط إلى 2.21 لكل لقاء، وظهر الفريق بشكل مميز على الصعيد الهجومي تحت قيادته، حيث أحرز 126 هدفًا، واهتزت شباكه 58 مرة، وبلغ معدل استحواذه 58.5%، وتوج بلقب واحد.

جيسوس
جيسوس – المصدر ojogo

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة