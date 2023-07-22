أرقام صالح العمري تحفز جماهير الاتحاد

تأمل جماهير الاتحاد في حسم صفقة انتقال نجم أبها، صالح العمري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يقترب من ضم العمري

وأكدت تقارير أن إدارة نادي أبها اتفقت على إبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد، عن طريق بيع المدة المتبقية في عقد صالح العمري مقابل 8 مليون ريال على دفعتين، وضم محمد العوفي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير إلى أن العمري سينضم لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توصل إدارة الناديين لاتفاق نهائي، وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

أبرز أرقام صالح العمري

ويُعد صالح العمري صاحب الـ29 عامًا، من أبرز اللاعبين السعوديين آخر 3 مواسم، حيث إنه أكثر المحليين صناعة للأهداف في الدوري بـ20 تمريرة حاسمة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المحققة برصيد 34 فرصة.

وتصدر العمري قائمة أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص المحققة في الدوري موسم 2020\ 2021 برصيد 14 فرصة، وموسم 2022\ 2023 برصيد 13 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

وتألق صالح العمري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في موسم 2022\ 2023، حيث شارك في 29 مباراة ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.