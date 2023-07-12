أرقام عبدالعزيز البيشي قبل الانتقال لضمك

نجحت إدارة نادي ضمك في التعاقد مع نجم الاتحاد، عبدالعزيز البيشي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البيشي يوقع لضمك

وأعلن نادي ضمك بالأمس عن تعاقده رسميًا مع عبدالعزيز البيشي، مؤكدًا أنه سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد على سبيل الإعارة.

وكان المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو قد استبعد البيشي من قائمة الفريق في معسكر الطائف، الأمر الذي دفعه للرحيل وخوض تجربة جديدة، خاصة أن مدرب ضمك، كوزمين كونترا يعرفه جيدًا وسبق أن دربه في العميد.

أبرز أرقام عبدالعزيز البيشي

ويملك عبدالعزيز البيشي خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف التعاون، الشباب، والفيصلي، قبل الانتقال منه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية عام 2019.

وشارك عبدالعزيز البيشي في 155 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع المسابقات المحلية والخارجية، وساهم في تسجيل 24 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات وقدم 15 تمريرة حاسمة.

ولعب عبدالعزيز البيشي، 16 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي الموسم الماضي بمعدل 704 دقيقة، وقام بـ3 تسديدات على المرمى بدقة 75%، ولعب 6 عرضيات ناجحة بدقة 30%، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وصنع البيشي صاحب الـ29 عامًا، 6 فرص، وقام بـ7 افتكاكات ناجحة بدقة 50%، وشتت الكرة 3 مرات، وقطع الكرة 8 مرات، ولديه 231 تمريرة ناجحة بدقة 81.3%، وقام بـ13 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.