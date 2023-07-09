أرقام مميزة لـ أمير سعيود قبل الانتقال للرائد

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نجحت إدارة نادي الرائد في التعاقد مع النجم الجزائري أمير سعيود، لتدعيم صفوف الفريق الأول القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن نادي الرائد، بالأمس عن تعاقده رسميًا مع أمير سعيود، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، دون الكشف عن مدة التعاقد، ووصل للمعسكر الإعدادي في تركيا، وشارك في مران اليوم.
وكان سعيود صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في صيف عام 2021، لمدة موسمين، وانتهى عقده يوم 30 يونيو، وقدم أداء مميزًا خلال الفترة الماضية، إلا أنه رفض التجديد، وفضل خوض تجربة جديدة.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام أمير سعيود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وشارك سعيود في 48 مباراة مع الطائي بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 24 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وقام بـ81 تسديدة بينهم 30 تسديدة على المرمى.
وقام أمير سعيود بصناعة 83 فرصة، ولعب 24 عرضية ناجحة بمعدل 16%، فيما قام بـ155 مراوغة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بنسبة وصلت إلى 52%، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا 7.03 درجة.