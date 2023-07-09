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تألق بشكل لافت مع الطائي

أرقام مميزة لـ أمير سعيود قبل الانتقال للرائد

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
أرقام مميزة لـ أمير سعيود قبل الانتقال للرائد
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي الرائد في التعاقد مع النجم الجزائري أمير سعيود، لتدعيم صفوف الفريق الأول القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سعيود ريداوي

وأعلن نادي الرائد، بالأمس عن تعاقده رسميًا مع أمير سعيود، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، دون الكشف عن مدة التعاقد، ووصل للمعسكر الإعدادي في تركيا، وشارك في مران اليوم.

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وكان سعيود صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في صيف عام 2021، لمدة موسمين، وانتهى عقده يوم 30 يونيو، وقدم أداء مميزًا خلال الفترة الماضية، إلا أنه رفض التجديد، وفضل خوض تجربة جديدة.

أمير سعيود
سعيود – المصدر @alraedclub

أرقام أمير سعيود مع الطائي

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام أمير سعيود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

أمير سعيود
سعيود مع الطائي في الدوري

وشارك سعيود في 48 مباراة مع الطائي بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 24 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وقام بـ81 تسديدة بينهم 30 تسديدة على المرمى.

وقام أمير سعيود بصناعة 83 فرصة، ولعب 24 عرضية ناجحة بمعدل 16%، فيما قام بـ155 مراوغة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بنسبة وصلت إلى 52%، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا 7.03 درجة.

أمير سعيود
سعيود مع الطائي في الدوري – المصدر spl

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