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قادمًا من فريق سيلتيك

أرقام مميزة لـ جوتا بعد انضمامه لـ الاتحاد

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
أرقام مميزة لـ جوتا بعد انضمامه لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد فجر اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي جواو فيليبي ” جوتا” قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي.

ألقاب جوتا

وفي الموسم الماضي، تمكن جواو فيليبي من لعب 43 مباراة وصنع 125 هدفًا وسجل 15 هدفًا في الدوري الإسكتلندي، كما فاز مع سيلتيك بلقبين في الدوري الإسكلتندي، وحقق لقب كأس الدوري الإسكتلندي مرتين ولقب كأس إسكتلندا مرة واحدة، وكأس السوبر البرتغالي مرة في عام 2020 والدوري البرتغالي مرة في موسم 2018/2019.

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جواو فيليبي - جوتا - الاتحاد

وانضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الإسكتلندي في أغسطس عام 2022، بعقد يمتد حتى 2027، قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 7.5 ملايين يورو.

وكان الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا، عبر حسابه على “تويتر”، أشار إلى أن جوتا أكمل الفحوصات الطبية في دبي، ووقع أمس الاثنين عقده كلاعب جديد في صفوف الاتحاد، وسيكون ممتدًا حتى يونيو عام 2026.

وتعد صفقة اللاعب جواو فيليبي هي الثالثة للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ومواطنه نغولو كانتي من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

جواو فيليبي - جوتا - الاتحاد

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