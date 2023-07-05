أرقام مميزة لـ فيرمينو قبل الانتقال للأهلي

نجح النادي الأهلي، في حسم صفقة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو رسميًا، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يحسم الصفقة

وأعلن النادي الأهلي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى نهاية موسم 2025\ 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها في مدينة دبي الإماراتية.

ورحل النجم البرازيلي، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما سهل من تفاوض الأهلي معه، حيث وقع في صفقة انتقال حر.

فيرمينو مع ليفربول

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام فيرمينو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ومنحته تقييمًا 7.14 درجة.

وشارك النجم البرازيلي في 362 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وساهم في تسجيل 182 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 111 مرة، وقدم 71 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة تهديفية كل 138 دقيقة.

ويُعد فيرمينو، هو اللاعب البرازيلي الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلل مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالتتويج بـ7 بطولات.

وتوج النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بكل من؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب الدرع الخيرية.