أرقام هتان باهبري تُحفز الأهلي لضمه

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها، لضم أفضل اللاعبين الأجانب والمحليين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، ليرتبط اسمها بنجم الشباب، هتان باهبري.

الأهلي مهتم بضم باهبري

وأكدت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع هتان باهبري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن يلتحق بالمعسكر الإعدادي في النمسا؛ في حالة إنهاء الصفقة.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع “تويتر”، ليصبح اسم باهبري ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أشادت بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب، كما أكدوا أنه يمتلك خبرات كبيرة الأمر الذي سيُفيد الأهلي بدوري روشن السعودي.

أبرز أرقام هتان باهبري

وبدأ باهبري، مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد، وانضم إلى قائمة الفريق الأول، قبل أن يخوض عدة تجارب مع الخليج، الهلال والشباب، وشارك مع المنتخب السعودي في العديد من البطولات، ومنها؛ كأس العالم 2018 و2022.

ولعب هتان باهبري 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة وصنع 13 فرصة، وقام بـ8 تسديدات على المرمى بدقة 53.3%.

ولعب هتان باهبري صاحب الـ31 عامًا، 5 عرضيات ناجحة، وقام بـ11 افتكاكًا ناجحًا، وقطع الكرة 6 مرات، ولديه 338 تمريرة ناجحة بدقة 80.7%، و15 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.