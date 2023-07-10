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بعد تألقه مع منتخب المغرب وإشبيلية

أرقام يوسف النصيري تحفز يوفنتوس لحسم الصفقة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
أرقام يوسف النصيري تحفز يوفنتوس لحسم الصفقة
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، المغربي الدولي يوسف النصيري باهتمام من يوفنتوس الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يفاوض يوسف النصيري

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن نادي يوفنتوس يضع يوسف النصيري كخيار أول، لتعويض مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش، في حالة رحيله، بعدما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة نادي يوفنتوس تثق في قدرتها على حسم صفقة النصيري مقابل 30 مليون يورو، خاصة أن إشبيلية الإسباني يُعاني من أزمة مالية، وسيوافق على رحيل نجمه المغربي.

يوسف النصيري
النصيري

تألق النصيري

ويُعد يوسف النصيري واحدًا من أبرز اللاعبين في الدوري الإسباني لكرة القدم، وخطف الأنظار بشكل لافت مع نهاية منافسات الموسم الماضي، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

ويمتاز النصيري، بطول القامة والقوة البدنية، وقدرته على إنهاء الهجمات، وذلك بالإضافة إلى المرونة التكتيكية، وهو ما ظهر مع إشبيلية وخلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، والتي أنهاها في المركز الرابع.

يوسف النصيري
النصيري – المصدر @fifaworldcup_ar

وتجاوز يوسف النصيري حاجز الـ50 هدفًا في الدوري الإسباني فقط خلال 5 سنوات، حيث أحرز 5 مع ملقا في موسم 2017\ 2018، 13 هدفًا بقميص فريق ليغانيس من 2018 وحتى 2020، و32 مع إشبيلية.

كما حطم النصيري رقمًا مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وبات أكثر لاعب مغربي تسجيلًا للأهداف في إسبانيا، متخطيًا العربي بن مبارك صاحب الـ55 هدفًا، والهداف التاريخي لغرناطة، يوسف العربي بـ45 هدفًا.

ولعب يوسف النصيري صاحب الـ26 عامًا، 48 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في الموسم الرياضي الماضي بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

يوسف النصيري
النصيري

 

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