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تم تدمير النتائج وجعلها غير قابلة للإنقاذ

أزعجته ثلاجة المختبر فأطفأها ودمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
أزعجته ثلاجة المختبر فأطفأها ودمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي
المواطن - فريق التحرير

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دمر عامل نظافة بعفويته 20 عامًا من بحث علمي بمختبر أمريكي، في موقف كارثي، وفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية.

مختبر في أمريكا

وفي التفاصيل، أعلن معهد العلوم التطبيقية في أمريكا أن عاملًا مكلفًا بتنظيف المختبرات دمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي في المختبر.

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وبحسب صحيفة نيويورك بوست، سمع عامل التنظيف المنتدب من قبل شركة تنظيف خاصة بموجب الاتفاق بينها وبين معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في ولاية نيويورك، “إشارات إنذار مزعجة” من ثلاجة معملية كانت تحتوي على عينات لبحث علمي فقرر إيقافها.

حدوث خطأ في القراءة

ووفقًا لوسائل إعلام، توضح إحدى اللافتات على باب الثلاجة كيفية كتم صوت الصفير، ولكن قيل إن القاطع الكهربائي قد تم إيقافه بعد حدوث خطأ في القراءة.

من جانبهم، قال محامون: إن العينات المخزنة في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر تُركت “غير قابلة للإنقاذ”، ما تسبب في أضرار قدرها مليون دولار.

وبحسب الدعوى القانونية، فإن غالبية العينات التي كان يفترض الاحتفاظ بها في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر قد “تم تدميرها وجعلها غير قابلة للإنقاذ، ما أدى إلى تدمير جهد أكثر من 20 عامًا من البحث”.

أوقف تشغيل الكهرباء

ووفقًا لتقرير موظفي السلامة العامة في المعهد، فإن عامل النظافة اعتقد أنه كان يشغل القاطع الكهربائي، عندما قام بإيقاف تشغيله بالفعل.

ويُزعم أن درجة الحرارة في الثلاجة كانت قد ارتفعت بمقدار 50 درجة، لتبلغ حوالي 30 درجة مئوية تحت الصفر، بحلول الوقت الذي اكتشف فيه الباحثون الخطأ.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “تايمز يونيون” الأمريكية، أن شركة النظافة أبرمت عقدًا بقيمة 1.4 مليون دولار، مقابل تنظيف معهد “رينسيلار” للعلوم التطبيقية في مدينة “تروي” بولاية نيويورك الأمريكية في عام 2020، وهو وقت وقوع الحادث.

ويقول الفريق القانوني للمعهد: إن الشركة التي وظفت عامل النظافة فشلت في تدريبه بشكل لائق، بينما لم تعلق الشركة بعد على الحادث. وقد رفعت إدارة المعهد دعوى قضائية ضد شركة التنظيف، حيث تقدر الأضرار التي لحقت بالمعهد بأكثر من مليون دولار.

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