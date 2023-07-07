أزعجته ثلاجة المختبر فأطفأها ودمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قرار صائب أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات أردا غولر رابع صفقات ريال مدريد في صيف 2023 80 جريحًا في تصادم حافلتين بنيويورك مصرع 6 مسنين في احتراق دار للمسنين بإيطاليا موعد مباراة الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي والقناة الناقلة ضحية حادث مرور حائل عُرف عنه التفاني بأعمال الخير والبر بكبار السن نجم منتخب مصر على رادار الهلال بطلب من جيسوس عبدالعزيز بن سلمان: أسواق النفط لن يتم تركها دون رقابة
دمر عامل نظافة بعفويته 20 عامًا من بحث علمي بمختبر أمريكي، في موقف كارثي، وفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية.
وفي التفاصيل، أعلن معهد العلوم التطبيقية في أمريكا أن عاملًا مكلفًا بتنظيف المختبرات دمر نتائج 20 عامًا من البحث العلمي في المختبر.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست، سمع عامل التنظيف المنتدب من قبل شركة تنظيف خاصة بموجب الاتفاق بينها وبين معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في ولاية نيويورك، “إشارات إنذار مزعجة” من ثلاجة معملية كانت تحتوي على عينات لبحث علمي فقرر إيقافها.
ووفقًا لوسائل إعلام، توضح إحدى اللافتات على باب الثلاجة كيفية كتم صوت الصفير، ولكن قيل إن القاطع الكهربائي قد تم إيقافه بعد حدوث خطأ في القراءة.
من جانبهم، قال محامون: إن العينات المخزنة في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر تُركت “غير قابلة للإنقاذ”، ما تسبب في أضرار قدرها مليون دولار.
وبحسب الدعوى القانونية، فإن غالبية العينات التي كان يفترض الاحتفاظ بها في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر قد “تم تدميرها وجعلها غير قابلة للإنقاذ، ما أدى إلى تدمير جهد أكثر من 20 عامًا من البحث”.
ووفقًا لتقرير موظفي السلامة العامة في المعهد، فإن عامل النظافة اعتقد أنه كان يشغل القاطع الكهربائي، عندما قام بإيقاف تشغيله بالفعل.
ويُزعم أن درجة الحرارة في الثلاجة كانت قد ارتفعت بمقدار 50 درجة، لتبلغ حوالي 30 درجة مئوية تحت الصفر، بحلول الوقت الذي اكتشف فيه الباحثون الخطأ.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “تايمز يونيون” الأمريكية، أن شركة النظافة أبرمت عقدًا بقيمة 1.4 مليون دولار، مقابل تنظيف معهد “رينسيلار” للعلوم التطبيقية في مدينة “تروي” بولاية نيويورك الأمريكية في عام 2020، وهو وقت وقوع الحادث.
ويقول الفريق القانوني للمعهد: إن الشركة التي وظفت عامل النظافة فشلت في تدريبه بشكل لائق، بينما لم تعلق الشركة بعد على الحادث. وقد رفعت إدارة المعهد دعوى قضائية ضد شركة التنظيف، حيث تقدر الأضرار التي لحقت بالمعهد بأكثر من مليون دولار.