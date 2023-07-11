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أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
المواطن - فريق التحرير

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يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب المبلغ المجهز من قبل إدارة النادي للتحرك والتعاقد مع الصفقات التي يرغب فيها المدرب الهولندي إريك تين هاج.

مبلغ قليل من إدارة مانشستر يونايتد !

وقالت صحيفة The Mirorr الإنجليزية: إن العائلة المالكة لليونايتد وهي عائلة جلايزر رصدت فقط 120 مليون يورو لإتمام الصفقات الصيفية، وهو ما لا يناسب طموحات وخطط المطرب الهولندي تين هاج.

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وبسبب التأخر في بيع النادي فإن اليونايتد قد يواجه أزمة بسبب عدم إجراء تعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي وهو ما يهدد موسم النادي المقبل.

ماسون ماونت لاعب تشيلسي
ماونت

وكان اليونايتد نجح في ضم الإنجليزي ماسون ماونت قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

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