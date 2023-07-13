أزمة طماطم غير مسبوقة تجبر مطاعم ماكدونالدز للتخلي عنها بوجباتها انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير خضوع حاكم مصرف لبنان لجلسة تحقيق ببيروت توضيح بشأن موقف الدعم السكني حال وقوع طلاق إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي هجومان مسلحان على قاعدة باكستانية ومقتل 12 جنديًّا هوية عمرانية لكل مدينة سعودية لقطات مذهلة لأكبر سفينة رحلات بحرية في العالم السعودية تحصل على براءة اختراع في إنتاج الوقود الحيوي من التمور 8 ساعات من الرياح وارتفاع الأمواج في جدة ورابغ
وصلت آثار تغير المناخ الكارثية وحالة الطقس السيئ التي تجتاح العالم، إلى المطاعم والمنازل التي أُجبرت على التخلي عن أهم عنصر في الطهي وهو الطماطم، في الهند.
واضطرت البيوت الهندية والمطاعم أيضًا إلى التخلي عن أهم عنصر في الطبخ وهو الطماطم، بسبب عدم القدرة على شرائها بعدما تجاوزت أسعارها 400%.
وفي مقدمة تلك المطاعم الشهيرة التي تخلت عن تقديم الطماطم في وجباتها مطاعم ماكدونالدز، وارتفعت الأسعار بأكثر من 400% بسبب تضرر المحاصيل من موجات الحر الشديدة والأمطار الغزيرة، وفقًا للمزارعين وخبراء الزراعة في تصريحات لـ “سي إن إن”.
وبلغت تكلفة كيلوجرام الطماطم في العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع 138 روبية (ما يعادل 1.68 دولار)، بعدما كانت أسعارها لا تتجاوز 27 روبية (ما يعادل 0.33 دولار) في يناير الماضي، وفقًا لبيانات من وزارة شؤون المستهلك بالهند.
وتوقفت بعض مطاعم ماكدونالدز، في جميع أنحاء الهند عن تقديم الطماطم في البرجر، بسبب مشكلات الجودة ونقص الإمدادات. ووضعت المطاعم في شمال وشرق الهند، لافتات خارج المطاعم المتضررة تقول: إنها “لم تكن قادرة على الحصول على كميات كافية من الطماطم التي تجتاز اختبارات الجودة الصارمة على مستوى عالمي”. وتم تداول صور الإخطارات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت جوسلين بواتو، الباحثة والحاصلة على زمالة معهد تاتا كورنيل للزراعة والتغذية، خلال تصريحات لـ “سي إن إن: “إن العامل الرئيسي وراء النقص الحاد في الطماطم هو الطقس السيئ المرتبط بتغير المناخ، بعدما اجتاحت درجات الحرارة الشديدة الهند وأجزاء أخرى من آسيا في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت: “كما شهد العالم، الأسبوع الماضي، أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق”.