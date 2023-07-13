أزمة طماطم غير مسبوقة تجبر مطاعم ماكدونالدز للتخلي عنها بوجباتها

وصلت آثار تغير المناخ الكارثية وحالة الطقس السيئ التي تجتاح العالم، إلى المطاعم والمنازل التي أُجبرت على التخلي عن أهم عنصر في الطهي وهو الطماطم، في الهند.

أزمة الطماطم في الهند

واضطرت البيوت الهندية والمطاعم أيضًا إلى التخلي عن أهم عنصر في الطبخ وهو الطماطم، بسبب عدم القدرة على شرائها بعدما تجاوزت أسعارها 400%.

وفي مقدمة تلك المطاعم الشهيرة التي تخلت عن تقديم الطماطم في وجباتها مطاعم ماكدونالدز، وارتفعت الأسعار بأكثر من 400% بسبب تضرر المحاصيل من موجات الحر الشديدة والأمطار الغزيرة، وفقًا للمزارعين وخبراء الزراعة في تصريحات لـ “سي إن إن”.

مطاعم ماكدونالدز تتخلى عن الطماطم

وبلغت تكلفة كيلوجرام الطماطم في العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع 138 روبية (ما يعادل 1.68 دولار)، بعدما كانت أسعارها لا تتجاوز 27 روبية (ما يعادل 0.33 دولار) في يناير الماضي، وفقًا لبيانات من وزارة شؤون المستهلك بالهند.

وتوقفت بعض مطاعم ماكدونالدز، في جميع أنحاء الهند عن تقديم الطماطم في البرجر، بسبب مشكلات الجودة ونقص الإمدادات. ووضعت المطاعم في شمال وشرق الهند، لافتات خارج المطاعم المتضررة تقول: إنها “لم تكن قادرة على الحصول على كميات كافية من الطماطم التي تجتاز اختبارات الجودة الصارمة على مستوى عالمي”. وتم تداول صور الإخطارات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تغير المناخ

قالت جوسلين بواتو، الباحثة والحاصلة على زمالة معهد تاتا كورنيل للزراعة والتغذية، خلال تصريحات لـ “سي إن إن: “إن العامل الرئيسي وراء النقص الحاد في الطماطم هو الطقس السيئ المرتبط بتغير المناخ، بعدما اجتاحت درجات الحرارة الشديدة الهند وأجزاء أخرى من آسيا في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت: “كما شهد العالم، الأسبوع الماضي، أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق”.