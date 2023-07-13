أزمة لكولر في مباراة الأهلي والزمالك

أصبح مدرب المارد الأحمر، السويسري مارسيل كولر، في مأزق كبير، بسبب الغيابات العديدة التي ضربت خط الوسط قبل مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

أزمة تواجه كولر

واستقر كولر على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الأهلي والزمالك اليوم، باستثناء لاعب واحد، بسبب غموض موقف النجم المالي أليو ديانج، وغياب عمرو السولية للإصابة، ورحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

ويُفاضل كولر بين أكثر من لاعب لتعويض غياب ديانج المحتمل، في حالة عدم وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يُفيد برفع الإيقاف عنه، حيث يعتزم الدفع بمحمد مجدي أفشة أو الجزائري أحمد القندوسي.

ويأمل كولر استكمال موسمه الاستثنائي مع المارد الأحمر، وقيادته لتحقيق الفوز في مباراة الأهلي والزمالك اليوم، ومواصلة انتصاراته، للتتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم بدون هزيمة.