أزمتان تواجه عبدالرزاق حمدالله

يواجه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أزمتين بسبب قضيته السابقة مع ناديه السابق النصر، بالإضافة إلى إمكانية مغادرته لنادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل الأزمة الأولى تكمن في أن النجم المغربي قد يغادر نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعاقد العميد مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق كصفقة انتقال حر.

وذكرت قناة ” الكأس” القطرية أن إدارة الاتحاد تتناقش حاليًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك من أجل رحيل اللاعب المغربي عن صفوف النادي بعد نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

حمدالله مهدد بدفع أكثر من 9 ملايين يورو

الأزمة الثانية تكمن في طلب إدارة النصر من اللاعب المغربي الحصول على تسعة ملايين ونصف المليون يورو وهي القيمة المتبقية من عقده، بينما يريد نجم الاتحاد نيل 8.8 ملايين يورو.

وتنتظر إدارة النصر حاليًا قرار المحكمة الرياضية الدولية، بعد الاستئناف المقدم من قبل إدارة النادي ضد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث شكى النصر أن اللاعب المغربي تفاوض مع نادي الاتحاد للانضمام له وعقده لايزال ساريًا مع النصر بحسب ” عكاظ”.

وكان حمدالله فاز مع الاتحاد في موسم 2022/2023 ببطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي وذلك بعد انضمامه للعميد في ديسمبر من عام 2021 قادمًا من النصر كصفقة انتقال حر.