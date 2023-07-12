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كشف ماجد الشيخي، صحفي السيارات، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية.
وأرجع الشيخي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج من الرياض على إذاعة العربية إف إم، ارتفاع أسعار السيارات إلى مشاكل اقتصادية، أو سياسية، موضحًا أن المشاكل الاقتصادية هي وراء ارتفاع أسعار السلع بصفة عامة، والاستيراد بصفة خاصة.
ولفت الشيخي إلى أن المشاكل الاقتصادية تؤثر على كل العالم، في كافة السلع، وبشكل ملحوظ في استيراد السيارات انخفاضًا وارتفاعًا.
عل صعيد آخر، بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع “السيارات المستعملة المؤهلة”، والذي تستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، مثل وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة وذلك وفق شروط محددة.
وأوضحت أن تطبيق طريقة هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًّا، مشيرة إلى أن من أبرز الشروط الواجب توفرها لاستخدام طريقة هامش الربح، هو أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.
ما الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات ؟
صحفي السيارات الأستاذ ماجد الشيخي يجيب #لبرنامج_من_الرياض
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— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 11, 2023