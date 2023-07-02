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أسوأ قرار اتخذه منذ شراء المنصة

أسباب القرار الجديد لـ إيلون ماسك بشأن تغريدات تويتر

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
أسباب القرار الجديد لـ إيلون ماسك بشأن تغريدات تويتر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وقراراته الجديدة بشأن تغريدات تويتر، محركات البحث عالميًا، وأثارت قراراته حالة واسعة من الجدل، وسط آراء الخبراء الذين أكدوا أنه أسوأ قرار اتخذه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، منذ شراء المنصة الأكثر شهرة عالميًا.

قواعد تويتر الجديدة

ووضع إيلون ماسك حدًا يوميًا لقراءة التغريدات على جميع المستخدمين، وقال إن Twitter قد طبق حدود قراءة مؤقتة لمعالجة مستويات عالية من عمليات تجريف البيانات والتلاعب بنظام القراءات.

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وقال ماسك إن الحسابات التي تحوي علامة التوثيق ستقتصر مؤقتًا على قراءة 6000 تغريدة يوميًا، أما الحسابات التي لا تحمل علامة التوثيق تقتصر على قراءة 600 منشور يوميًا، بينما الحسابات الجديدة التي لا تحمل علامة التوثيق ستكون قادرة على قراءة 300 منشور يوميًا فقط.

أسباب القرار الجديد لـ تويتر

وقالت مجلة “فوربس” في تقرير له اليوم الأحد، إن هناك نوعين من النظريات الرئيسية حول أسباب هذه القرارات الجديدة لإيلون ماسك، أولهما ينطوي على احتمال أن تكون الخطوة الكبيرة التي قام بها إيلون بشأن عدم القدرة على مشاهدة تويتر عند عدم تسجيل الدخول، بسبب مشكلة تقنية حيث يعمل Twitter الآن بشكل فعال على حلها بنفسه.

وتتعلق النظرية الثانية لأسباب قرارات ماسك، في محاولة لخفض التكاليف، وإيجاد مخرج لدفع فواتيره لأماكن مثل Amazon أو Google التي تقدم خدمات أساسية لتويتر. 

حرق تويتر من الداخل

ووفقًا لـ “فوربس” فإن ماسك يبدو منفصلاً تمامًا عن حقيقة أن تويتر بالكاد يعمل الآن. كما أن هذه القرارات الجديدة أثارت أيضًا تساؤلات حول المعلنين المتبقين على منصة Twitter، حيث أصبح لديهم الآن مشكلة الوصول المحدود للغاية بناءً على هذا القرار الجديد. وقالت المجلة الأمريكية إن هذه القرارات الجديدة لـ “تويتر” أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه إدارة الموقع،

ويرى الخبراء أن قراره يشبه حرق منزلك من أجل قتل اثنين من البعوض. وأضاف الخبراء: “هذه القرارات الجديدة لتويتر لا يمكن أن تستمر إلى الأبد فالموقع أصبح ميتًا. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها”.

أعطال تويتر المتكررة

وعبَّر الآلاف من مستخدمي Twitter عن غضبهم، أمس السبت في معظم أنحاء العالم، بعد أن اشتكوا من تعطل التطبيق، ما دفع الرئيس التنفيذي المثير للجدل إيلون ماسك للإعلان عن ميزة غريبة تحد من عدد التغريدات التي يمكنك رؤيتها.

بدوره تلقى موقع DownDetector ، المختص برصد أعطال المواقع والتطبيقات، آلاف الشكاوى حول التطبيق، وبلغت ذروتها لتصل إلى 5،206 شكاوى خلال الساعة 4 مساءً اليوم.

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