أسباب تراجع الدولار لأدنى مستوياته لأول مرة منذ مايو أحداث غامضة مع المشاهير في مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي تويتر يحظر عمليات البحث عن روابط منافسه ثريدز انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص تجربة إطلاق فاشلة لصاروخ بلو أوريجن التابعة لبيزوس اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ مصرع 34 سودانيًّا في قصف عشوائي لسوق شعبي بأم درمان لحظة إنقاذ صبيين لطفل من الغرق في المسبح فرحة غامرة بقلوب ضيوف الرحمن خلال زيارتهم المدينة المنورة
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.3% عند 101.69 نقطة، بعد أن لامس المؤشر أدنى مستوى منذ الحادي عشر من مايو عند 101.67 نقطة، وسط حالة ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم اليوم الأربعاء.
وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، مساء أمس الثلاثاء، بدعم من هبوط الدولار ومع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في تمام الساعة 08:38 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت توقعات الأسواق بطول فترة التشديد النقدي، بعد تصريحات “مايكل بار” نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، والذي قال في اجتماع مركز السياسات من الحزبين: “خلال العام الماضي، أحرزنا الكثير من التقدم في السياسة النقدية، أعتقد أننا قريبون، وأمامنا القليل من العمل للقيام به”.
وأظهر مسح من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول توقعات المستهلكين في يونيو، انخفاض توقعات التضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى لها منذ إبريل 2021.
وبحسب “رويترز”، قال “إدوارد مويا”، كبير محللي السوق لدى شركة “أواندا” للخدمات المالية: “ازدادت المخاوف من أن استمرار التشديد النقدي قد يؤدي لركود الاقتصادات، ما مثل بعض الدعم للذهب بسبب ذلك، على عكس المتوقع من أن تؤدي مخاوف زيادة أسعار الفائدة لتراجع المعدن الأصفر”.
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلكين اليوم الأربعاء، قبل مؤشر أسعار المنتجين الخميس، لاستشراف المزيد عن مسار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع خلال الفترة المقبلة.