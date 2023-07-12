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ترقب الأسواق لـ بيانات التضخم اليوم

أسباب تراجع الدولار لأدنى مستوياته لأول مرة منذ مايو

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
أسباب تراجع الدولار لأدنى مستوياته لأول مرة منذ مايو
المواطن - فريق التحرير

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تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.3% عند 101.69 نقطة، بعد أن لامس المؤشر أدنى مستوى منذ الحادي عشر من مايو عند 101.67 نقطة، وسط حالة ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم اليوم الأربعاء.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، مساء أمس الثلاثاء، بدعم من هبوط الدولار ومع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في تمام الساعة 08:38 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وتراجعت توقعات الأسواق بطول فترة التشديد النقدي، بعد تصريحات “مايكل بار” نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، والذي قال في اجتماع مركز السياسات من الحزبين: “خلال العام الماضي، أحرزنا الكثير من التقدم في السياسة النقدية، أعتقد أننا قريبون، وأمامنا القليل من العمل للقيام به”.

مخاوف من ركود اقتصادي

وأظهر مسح من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول توقعات المستهلكين في يونيو، انخفاض توقعات التضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى لها منذ إبريل 2021.

وبحسب “رويترز”، قال “إدوارد مويا”، كبير محللي السوق لدى شركة “أواندا” للخدمات المالية: “ازدادت المخاوف من أن استمرار التشديد النقدي قد يؤدي لركود الاقتصادات، ما مثل بعض الدعم للذهب بسبب ذلك، على عكس المتوقع من أن تؤدي مخاوف زيادة أسعار الفائدة لتراجع المعدن الأصفر”.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلكين اليوم الأربعاء، قبل مؤشر أسعار المنتجين الخميس، لاستشراف المزيد عن مسار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

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