الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024 10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي تفاصيل آخر دقيقة قبل انفجار الغواصة تيتان 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
كشف خبير الأرصاد والفلك د. خالد الزعاق، أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية.
وقال الزعاق خلال فقرته على قناة العربية: إن ذلك يعود إلى أن الرياح تكون حارة -رياح سموم- خلال موسمي -زدحة وجمرة القيظ- ومدتهما 52 يومًا.
وتابع: إن هذه الرياح تنقسم لقسمين هما: رياح ناهضة وأخرى دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال الصيف.
ولفت خبير الأرصاد والفلك، إلى أن الرياح الناهضة تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حال الظهيرة ويترسب غبارها على الأشياء بعد غروب الشمس.
خلال هذه الأيام سنشاهد عصفا للرياح وتنقسم إلى قسمين.. ما هما؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/Yugrk8u3HV
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 11, 2023