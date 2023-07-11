كشف خبير الأرصاد والفلك د. خالد الزعاق، أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية.

الرياح الحارة

وقال الزعاق خلال فقرته على قناة العربية: إن ذلك يعود إلى أن الرياح تكون حارة -رياح سموم- خلال موسمي -زدحة وجمرة القيظ- ومدتهما 52 يومًا.

رياح ناهضة وأخرى دائمة

وتابع: إن هذه الرياح تنقسم لقسمين هما: رياح ناهضة وأخرى دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال الصيف.

ولفت خبير الأرصاد والفلك، إلى أن الرياح الناهضة تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حال الظهيرة ويترسب غبارها على الأشياء بعد غروب الشمس.