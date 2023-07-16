أسبوع المانجو في العلا.. حضور نوعي وتجربة ثقافية زراعية يحتضنها سوق المنشية

انطلق أسبوع المانجو في العلا ضمن استراتيجية تعزيز الرافد الاقتصادي، والذي يحتفي بأحد أهم المنتجات الزراعية في المحافظة وذلك ضمن خطط تعزيز تنافسية بحضور مختلف المنتجات في السوق المحلي.

أسبوع المانجو في العلا انطلق يوم الاثنين 10 يوليو 2023، وما زال يواصل فعالياته ويستقبل الجمهور من الساعة 7 مساء إلى الـ 11 مساء في سوق المزارعين في المنشية.

ويعد المانجو في العلا ثالث أهم المحاصيل الزراعية بعد التمور والحمضيات، وتبلغ مساحة زراعة المانجو 255 هكتاراً ويتم إنتاج 1600 طن من المانجو سنوياً.

ومن أبرز أنواع محصول المانجو في العلا: الزبدية، الفونسو، الكيت، وتطبق معايير الجودة العالية في الممارسات الزراعية.

ويكتسب أسبوع المانجو حضورًا نوعيًا هو الأول من نوعه للاحتفاء بأحد أهم المنتجات الزراعية، في تجربة ثقافية زراعية يحتضنها سوق المنشية في موسم حصاد المانجو.

كذلك يعد أسبوع المانجو نافذةً على منتج زراعي تنافسي ضمن خيرات مزارع العلا، والذي يعد أحد روافد بناء مستقبل زراعي مستدام يدعم الفرص الاقتصادية لمختلف المزارعين.