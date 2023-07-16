Icon

إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان Icon ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قصر السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

أسبوع المانجو في العلا.. حضور نوعي وتجربة ثقافية زراعية يحتضنها سوق المنشية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
أسبوع المانجو في العلا.. حضور نوعي وتجربة ثقافية زراعية يحتضنها سوق المنشية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلق أسبوع المانجو في العلا ضمن استراتيجية تعزيز الرافد الاقتصادي، والذي يحتفي بأحد أهم المنتجات الزراعية في المحافظة وذلك ضمن خطط تعزيز تنافسية بحضور مختلف المنتجات في السوق المحلي.

أسبوع المانجو في العلا انطلق يوم الاثنين 10 يوليو 2023، وما زال يواصل فعالياته ويستقبل الجمهور من الساعة 7 مساء إلى الـ 11 مساء في سوق المزارعين في المنشية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية حققت ما سعت إليه بتنظيم موسم حج نموذجي

السعودية حققت ما سعت إليه بتنظيم موسم حج نموذجي

خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو

خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو

ويعد المانجو في العلا ثالث أهم المحاصيل الزراعية بعد التمور والحمضيات، وتبلغ مساحة زراعة المانجو 255 هكتاراً ويتم إنتاج 1600 طن من المانجو سنوياً.

ومن أبرز أنواع محصول المانجو في العلا: الزبدية، الفونسو، الكيت، وتطبق معايير الجودة العالية في الممارسات الزراعية.

ويكتسب أسبوع المانجو حضورًا نوعيًا هو الأول من نوعه للاحتفاء بأحد أهم المنتجات الزراعية، في تجربة ثقافية زراعية يحتضنها سوق المنشية في موسم حصاد المانجو.

كذلك يعد أسبوع المانجو نافذةً على منتج زراعي تنافسي ضمن خيرات مزارع العلا، والذي يعد أحد روافد بناء مستقبل زراعي مستدام يدعم الفرص الاقتصادية لمختلف المزارعين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم