أستون فيلا ينافس النصر على ضم موسى ديابي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي أستون فيلا الإنجليزي سينافس النصر على ضم اللاعب الفرنسي موسى ديابي نجم فريق باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية إن أستون فيلا سيتنافس مع النصر على ضم ديابي لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

ثمن صفقة موسى ديابي

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر سيقدم عرضًا يتراوح من 35 إلى 40 مليون يورو لضم ديابي صاحب الـ 24 عامًا من فريق باير ليفركوزن.

وأضاف أونا إن أستون فيلا ونابولي الإيطالي سيتنافسان مع النصر لضم ديابي خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حتى الآن نجح النصر فقط في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي.