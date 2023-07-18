أستون فيلا ينافس النصر على ضم موسى ديابي

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل
كشفت تقارير إعلامية أن نادي أستون فيلا الإنجليزي سينافس النصر على ضم اللاعب الفرنسي موسى ديابي نجم فريق باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية إن أستون فيلا سيتنافس مع النصر على ضم ديابي لتدعيم الجانب الهجومي لديه.
وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر سيقدم عرضًا يتراوح من 35 إلى 40 مليون يورو لضم ديابي صاحب الـ 24 عامًا من فريق باير ليفركوزن.
وأضاف أونا إن أستون فيلا ونابولي الإيطالي سيتنافسان مع النصر لضم ديابي خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حتى الآن نجح النصر فقط في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي.