أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله

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تنازل شقيق الشاب سند جلال الإيذاء، الذي توفي نتيجة حادث مروري في حائل، عن المتسبب في وفاة شقيقه.
وقال الشاب عبر مقطع فيديو على قناة العربية: الحمد لله على قضاء الله وقدره، ومؤمنين بالله، ومنذ لحظة دخول شقيقي المستشفى قبل دفن ونحن مسامحون المتسبب في الحادث لوجه الله، مشيرًا إلى أن والدته قالت لأم المتسبب في الحادث إننا متنازلون لوجه الله.
وتوفي الشاب سند الإيذاء في حادث سير مروع إثر ارتطم بمركبته من الخلف آخر، وتسبب في وفاته.
وأعلن المرور بمنطقة حائل ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي، يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدم بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
موقف نبيل ومفاجئ..
شقيق الشاب #سند_جلال_الايداء ضحية الحادث المروري في #حائل يعلن عبر #العربية العفو عن صادم شقيقه#سند_الايداء #راعي_التورس#السعودية
عبر:@Freeh_Alrmalee https://t.co/RKpHN1k86V pic.twitter.com/tJWUK9Zf4v
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2023