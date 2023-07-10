أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله

تنازل شقيق الشاب سند جلال الإيذاء، الذي توفي نتيجة حادث مروري في حائل، عن المتسبب في وفاة شقيقه.

قضاء وقدر

وقال الشاب عبر مقطع فيديو على قناة العربية: الحمد لله على قضاء الله وقدره، ومؤمنين بالله، ومنذ لحظة دخول شقيقي المستشفى قبل دفن ونحن مسامحون المتسبب في الحادث لوجه الله، مشيرًا إلى أن والدته قالت لأم المتسبب في الحادث إننا متنازلون لوجه الله.

حادث مروع

وتوفي الشاب سند الإيذاء في حادث سير مروع إثر ارتطم بمركبته من الخلف آخر، وتسبب في وفاته.

وأعلن المرور بمنطقة حائل ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي، يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدم بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.