Icon

الحقيل: ترخيص ضمانات خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان Icon قرش يسبح أسفل سباح ويلامسه Icon الهلال يصدم الاتحاد بشأن محمد كنو Icon دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة Icon وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon محمد الشناوي يرفض الانضمام إلى النصر Icon غرقى وفيضانات وانزلاقات أرضية بالهند Icon أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله Icon جندية جزائرية تثير إعجاب الرئيس تبون أثناء القتال Icon الأهلي القطري يتعاقد مع نعيم السليتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
والدته قالت لأم المتسبب في الحادث إننا متنازلون

أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنازل شقيق الشاب سند جلال الإيذاء، الذي توفي نتيجة حادث مروري في حائل، عن المتسبب في وفاة شقيقه.

قضاء وقدر

وقال الشاب عبر مقطع فيديو على قناة العربية: الحمد لله على قضاء الله وقدره، ومؤمنين بالله، ومنذ لحظة دخول شقيقي المستشفى قبل دفن ونحن مسامحون المتسبب في الحادث لوجه الله، مشيرًا إلى أن والدته قالت لأم المتسبب في الحادث إننا متنازلون لوجه الله.

قد يهمّك أيضاً
10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

رعب بين طلاب مدرسة بريطانية والسبب زعنفة قرش مزيفة

رعب بين طلاب مدرسة بريطانية والسبب زعنفة قرش مزيفة

حادث مروع

وتوفي الشاب سند الإيذاء في حادث سير مروع إثر ارتطم بمركبته من الخلف آخر، وتسبب في وفاته.

وأعلن المرور بمنطقة حائل ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي، يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدم بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن
العالم

ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن...

العالم
سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير
السعودية اليوم

سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق...

السعودية اليوم
ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أخبار رئيسية

ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات...

أخبار رئيسية
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

وظائف
الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين
السعودية اليوم

الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين

السعودية اليوم
نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي
الرياضة

نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

الرياضة