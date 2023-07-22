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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫17651 مقابل الريال الواحد 0٫23942
الدولار: 3٫75163 مقابل الريال الواحد 0٫26655
درهم إماراتي: 1٫02144 مقابل الريال الواحد 0٫97901
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73094
دينار أردني: 5٫29076 مقابل الريال الواحد 0٫18901
دينار كويتي: 12٫23541 مقابل الريال الواحد 0٫08185
الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051
الدرهم المغربي:0٫38779 مقابل الريال الواحد 2٫58127
الجنيه المصري: 0٫12189 مقابل الريال الواحد 8٫20423