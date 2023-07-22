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أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫17651 مقابل الريال الواحد 0٫23942

الدولار: 3٫75163 مقابل الريال الواحد 0٫26655

درهم إماراتي: 1٫02144 مقابل الريال الواحد 0٫97901

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73094

دينار أردني: 5٫29076 مقابل الريال الواحد 0٫18901

دينار كويتي: 12٫23541 مقابل الريال الواحد 0٫08185

الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051

الدرهم المغربي:0٫38779 مقابل الريال الواحد 2٫58127

الجنيه المصري: 0٫12189 مقابل الريال الواحد 8٫20423

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